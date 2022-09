Link Nonton Film Love in the Villa Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI, dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Love In The Villa (2022) Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik dan Indoxxi.

Perusahaan streaming video online asal A.S, Netflix. Menghadirkan kembali tontonan drama sitcom teranyarnya bertajuk Love in the Villa resmi tayang pada Kamis, (1/9).

Dibawah arahan oleh sutradara Mark Steven Johnson yang sukses membidani film seperti When in Rome (2009) dan Daredevil (2003).

Menyoroti wanita muda melakukan perjalanan ke Verona, Italia, setelah putus cinta, hanya untuk menemukan bahwa vila yang dipesannya telah dipesan ganda, dan dia harus berbagi liburannya dengan seorang pria Inggris yang sinis.

Adapun deretan bintang kenamaan yang turut meramaikan film tersebut yakni Tom Hooper, Laura Hooper dan Kat Graham.

Sementara itu, Love in the Villa memiliki panjang durasi 1 jam 55 menit dengan kategori pemirsa 13+ yang cocok ditonton bersama pasangan Anda.

Yuk simak sinopsis beserta Link Nonton Film Love in the Villa sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.