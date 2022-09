Link Nonton Film Miracle in Cell No 7 Versi Indonesia Full Movie, Bukan Rebahin, LK21, dan IndoXXI



Miracle in Cell No 7--Instagram @miracleincellno7

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Miracle In Cell No 7 Versi Indonesia Full Movie, bukan Rebahin, Lk21, dan Indoxxi.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan Miracle in Cell No 7, dapat membaca artikel link nonton Miracle in Cell No 7 berikut ini hingga selesai.

Miracle in Cell No 7 merupakan film terbaru karya Hanung Bramantyo yang akan tayang mulai 8 September 2022.

Film Miracle in Cell No 7 berikut ini, merupakan film yang dibuat ulang dari karya sinema asal Korea Selatan berjudul sama yang dirilis pada 2013.

Miracle in Cell No 7 diperankan oleh Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Indra Jegel, Tora Sudior, Rigen Rakelna, dan Mawar de Jongh.

Menurut kreator asli dari Miracle in Cell No 7, versi Indonesia menjadi tampilan cerita terbaik dari versi Turki, dan versi lainnya.

Secara alur cerita Miracle in Cell No 7 versi Indonesia memang mirip dengan versi aslinya. Agar tak terlalu mirip, terdapat beberapa adegan dari film versi aslinya diubah.

Tentunya perubahan yang terlihat, Miracle in Cell No 7 versi Indonesia akan mengangkat cerita latar belakang dengan kebudayaan tanah air.

