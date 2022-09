ONCE Harus Bangga! TWICE Cetak Rekor Album BETWEEN 1&2 di Tangga Album Billboard 200



JURNALIS INDONESIA - Twice mencetak rekor dengan Album BETWEEN 1&2 terbarunya di tangga Album Amerika Serikat, Billboard 200.

Grup girlband TWICE baru saja mencetak prestasi bersejarah di Billboard 200 dalam mini album ke-11 BETWEEN 1&2 di tangga album chart Billboard 200.

Pihak Billboard menyampaikan pada Minggu (4/9) kemarin waktu setempat bahwa album BETWEEN 1&2 karya TWICE telah menempati No. 3 di chart Top 200 Album.

Hal ini yang menyebabkan saat ini, TWICE menjadi salah satu grup girlband pertama dalam sejarah yang mencantumkan tiga albumnya dalam 10 besear Billboard 200.

Sebelum album BETWEEN 1&2, album studio Formula of Love: O+T=<3 juga menempati No. 3 tahun lalu dan album Taste of Love.

Album BETWEEN 1&2 ini menjadi album kelima kesembilan personil TWICE tersebut, dengan MORE & MORE, Eyes wide open, Taste of Love, dan Formula of Love: O+T=<3.

Dalam seminggu terakhir sejak Kamis (1/9) lalu, penjualan album BETWEEN 1&2 TWICE telah terjual total 100.000 unit album.

