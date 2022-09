Link Nonton Film Little Women (2022) Full Movie HD Sub Indo, Bukan Rebahin LK21 dan IndoXXI

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton film Little Women (2022) Full movie hd sub indo, jangan gunakan situs rebahin, Indoxxi, Lk21 dan Film Apik karena ilegal atau tidak resmi.

Film Little Women merupakan drama Korea yang diambil dari karya novel yang ditulis oleh Louisa May Alcott pada tahun 1868.

Setelah diadaptasi kedalam berbagai pertunjukan baik film, teater dan serial akhirnya cerita novel dimaksud turut diadaptasi menjadi film dalam versi Korea Selatan.

Film drama Korea Little Women disutradarai oleh Kim Hee Won dan naskahnya ditulis oleh Jung Seo Kyoung dilansir dari berbagai sumber pada hari Senin (5/9).

Pertama kali ditayangkan pada tanggal 3 September 2022 melalui Netflix, film Little Women dibintangi oleh beberapa aktor ternama Korea Selatan.

Aktor dimaksud diantaranya seperti Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hu, Wi Ha Joon, Uhm Ki Joon dan beberapa aktor lainnya.

Kalian bisa mengakses link nonton film Little Women (2022) melalui link nonton di akhir artikel ini.

Sebelumnya simak terlebih dahulu Sinopsis film Little Women yang telah disajikan berikut ini.