Jungkook BTS Pecahkan Rekor Streaming Dengan Jumlah Penonton Terbanyak Saat Ulang Tahunnya

Ulang tahun BTS Jungkook mengumpulkan lebih dari 9,6 juta pemirsa, yang dianggap sebagai prestasi luar biasa di platform dan yang pernah diperoleh oleh anggota BTS.

Dalam siaran langsungnya, Jungkook bernyanyi untuk para penggemarnya dan juga berbicara tentang berbagai hal, seperti foto terbarunya dan rambutnya.

Anggota BTS itu bernyanyi untuk ARMY dengan "Bad Decisions," "Left and Right," "Paradise," "Love Is Not Over," "Coffee," "Just One Day," "Blue and Grey," "Louder Than Bombs," "Love Maze," "Butterfly," and "Ddaeng."

