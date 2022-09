Jadwal Bioskop Trans TV Film Forbidden Kingdom (2008), Tayang Hari ini





Tangkapan layar trailer film The Forbidden Kingdom-Lionsgate Film UK-Youtube

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film The Forbidden Kingdom (2008) pada hari ini Senin, (5/9) pukul 21.45 WIB. Berikut Sinopsis Film laga drama yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Forbidden Kingdom merupakan film wuxia yang dirilis pada tahun 2008 silam ditulis oleh John Fusco, dan disutradarai oleh Rob Minkoff.

Mengisahkan obsesi remaja asal A.S pada ilmu bela diri kung-fu yang membawanya dalam sebuah petualangan ke China, di mana ia bergabung dengan sekelompok pejuang seni bela diri untuk membebaskan Raja Kera yang dipenjara.

Film ini hasil alih wahana dari karakter Sun Wukong dalam novel abad ke-16 yang terkenal dengan judul 'Journey To The West' (Wu Cheng'en).

Adapan jejeran bintang papan atas yang memerankan film The Forbidden Kingdom yakni Jackie Chan, Jet Li, Collin Chou, Liu Yifei, Li Bingbing dan Michael Angarano.

Didistribusikan secara luas di Amerika Serikat melalui Lionsgate dan The Weinstein Company serta lewat The Huayi Brothers Film & Taihe Investment Company di Cina.

Film ini dirilis dalam bentuk DVD dan Blu-ray di AS dan Hong Kong pada 9 September 2008 dan Inggris Raya pada 17 November 2008. Konsensus kritis Rotten Tomatoes memuji adegan drama laga ini yang berhasil meraup $128 juta dari anggaran $55 juta. Film ini sukses box office.

