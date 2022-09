Spoiler! Ini Dia Monster Laut yang Menyerang dalam The Lord of the Rings: The Rings of Power Episode 2



Monster laut LOTR Rings of Power Episode 2 -LOTR-amazon

JURNALIS INDONESIA - Spoiler The Lord Of The Rings: The Rings Of Power episode 2! Monster laut misterius sempat terlihat sekilas di serial tersebut.

Pada Episode 2, Tujuan utama Galadriel masih sama, yakni melacak Sauron. Akan tetapi jenis ancaman baru yang sangat berbeda telah menyita perhatiannya untuk saat ini.

Sebelum berurusan dengan Sauron, dia harus menemukan cara untuk selamat dari pertemuan dengan makhluk besar yang berenang di Laut Sundering.

Keputusan Galadriel untuk menunda pergi ke Valinor di The Rings of Power episode 1 langsung menjerumuskannya ke dalam bahaya.

Menjadi begitu terisolasi di lautan menempatkannya di garis bidik monster laut yang cukup besar untuk menghancurkan kapal-kapal kecil.

Monster tersebut digambarkan sebagai 'Worm' atau cacing. Pada episode 2 monster itu menikmati pesta sambil memangsa sekelompok manusia yang sebelumnya selamat dari salah satu serangannya.

Untungnya, Galadriel dan Halbrand lolos tanpa cedera, dan meskipun episode 2 berakhir dengan karakter yang mungkin diselamatkan, monster laut itu mungkin bukan makhluk yang mudah berpaling dari makanan potensial.