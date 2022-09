Link Nonton Film dan Sinopsis Mencuri Raden Saleh, Waktunya Lupakan Rebahin, Film Apik, LK21, Ganool, IndoXXI



Mencuri Raden Saleh--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Mencuri Raden Saleh full movie legal, bukan seperti situs ilegal Reb.ahin, Film Apik, Lk21, Ganool, Indoxxi.

Pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan memberikan Rekomendasi Film dengan tajuk Mencuri Raden Saleh lengkap dengan sinopsisnya.

Ternyata menonton film Mencuri Raden Saleh sekarang tak merlu menggunakan situs tak resmi Rebahin, Film Apik, LK21, Ganool, IndoXXI.

Cukup Anda ikuti langkah-langkah yang tertera pada artikel ini Anda bisa dengan mudah mengakses film Mencuri Raden Saleh.

Rumah produksi Visinema Pictures menggandeng Jagartha, Blibli dan Astro Shaw kembali menyuguhkan tontonan menarik teranyarnya bertajuk Mencuri Raden Saleh resmi tayang perdana pada Kamis, (25/8).

(BACA JUGA:Link Nonton Film Kamu Tidak Sendiri Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXII dan Film Apik)

Dibawah arahan oleh sutradara Angga Dwimas Sasongko yang sukses dengan karya-karya sebelumnya seperti Surat dari Praha (2015), Nanti Kita Cerita Hari ini (2020), Story of Kale: When Someone's in Love (2020) dll.

Mencuri Raden Saleh mengusung genre aksi kriminal berkisah tentang upaya sekomplotan bandit muda mencuri karya seni klasik.

Adapun deretan bintang kenamaan yang turut meramaikan film tersebut yakni Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Umay Shahab, Aghniny Haque dan Ari Irham.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Romantik Problematik Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik)

Iqbaal Ramadhan sendiri sebelumnya mendapatkan beberapa peran utama dalam film Dilan 1990, Dilan 1991, Bumi Manusia, dan Ali & Ratu Queens.

Sedangkan Angga Yunanda pernah memerankan beberapa film seperti, Dua Garis Biru, Mariposa, Di Bawah Umur, Devil on Top, dan 12 Cerita Glen Anggara.