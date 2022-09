Link Nonton Drama Korea Once Upon a Small Town Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Drama Korea Once Upon a Small Town (2022) Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik dan Indoxxi.

Perusahaan streaming video online asal A.S, Netlflix. Kembali menyuguhkan tontonan drama korea romansa teranyarnya bertajuk Once Upon a Small Town resmi tayang perdana pada Senin, (5/9).

Dibawah arahan oleh sutradara Kwon Seok Jang yang diadaptasi dari novel web oleh Park Ha-min, serial asli KakaoTV.

Mengisahkan Han Ji-yul, seorang dokter hewan dari Seoul pindah ke desa Heedong di luar kehendaknya. Di sini dia bertemu dengan seorang polisi wanita, Ahn Ja-young, orang dalam kota dengan rahasia yang bersahabat, dan 'pria nuklir' lokal Lee Sang-hyeon. Han Ji-yul bermimpi untuk melarikan diri dari desa Heedong sesegera mungkin.

Adapun deretan bintang kenamaan yang turut meramaikan drama korea Once Upon a Small Town yakni Park Soo-young, Choo Young-woo, Baek Seong-cheol dan Jung Suk-yong.

Sementara itu, drama korea Once Upon a Small Town dilepas sebanyak 12 episode dengan panjang durasi rerata 30 menit ini mengambil jadwal tayang setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.

Yuk simak sinopsis beserta Link Nonton Film drama korea Once Upon a Small Town (2022) sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.