Spoiler One Piece 1059! Kapten Coby dan Boa Hancock Ditangkap Kurohige Akankah Luffy Datang Menyelamatkan?



Spoiler One Piece 1059-Dok. Istimewa-Jurnalis Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Spoiler One Piece 1059, kapten Coby dan Boa Hancock ditangkap Kurohige akankah Luffy datang menyelamatkan?

Jadwal rilis dari Manga One Piece Chapter 1059 tinggal menghitung hari lagi, tepatnya pada Minggu (11/9) mendatang.

Meski masih terbilang lama namun berbagai bocoran atau spoiler manga One Piece chapter 1059 ini sudah banyak beredar di berbagai platform.

Kami akan mengulas dan merangkum berbagai spoiler terkait manga One Piece chapterl 1059 ini, simak hingga selesai.

Pada manga manga One Piece chapter 1059 ini akan berjudul "The incident of Captain Koby", berfokus pada peritiwa yang terjadi pada Coby.

Dimana saat setelah Sichibukai dibubarkan oleh Pemerintah Dunia, seluruh anggotanya diburu dan Coby diberikan tugas untuk menangkap Boa Hancock.

Akhirnya ia pergi menuju Amazon Liliy untuk menjalankan tugasnya tersebut, namun masalah lain timbul disini.