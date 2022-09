Link Nonton dan Download Film Anime Code Geass, Bukan Samehadaku dan Anoboy Lagi!



Lelouch Lamperouge, link nonton dan download anime Code Geass--Bstation TV

SEPUTAR GRESIK - Link Nonton dan download Film Anime Code Geass. Bukan lagi lewat Samehadaku apalagi Anoboy.

Samehadaku dan anaoboy merupakan situs yang tidak resmi, maka gunakan akses link nonyon dan download film anime Code Greass yang tersedia di artikel ini.

Film anime Code Geass merupakan serial televisi yang diproduksi oleh studio Sunrise bersama dengan Clamp Anime.

Film anime Code Geass ini memiliki manga dengan tiga bagian yaitu Code Geass Lelouch of The Rebellion yang biasa dikenal Code Geass, Suzaku Of The Counter Attack, dan Nightmare Of Nunally.

(BACA JUGA:5 Game yang Bagus Bagi Penderita Demensia, Bisa untuk Melatih Otak Lansia)

Film anime ini ditulis oleh Goro Taniguchi yang naskahnya ditulis oleh Ichiro Okouchi. Tahun 2006 menjadi tahun perdana film anime Code Geass mengudara dengan total 25 episode.

Film anime ini berkisah seputar kehidupan Lelouch yang dipenuhi dengan misi balas dendamnya kepada sang ayah, Charles zi Britannia.

Balas dendam ini bermula tatkala ia diasingkan di tanah Jepang, negara jajahan Britannia Raya, setelah tragedi pembunuhan ibunya, Marianne vi Britannia.

(BACA JUGA:NO SENSOR! Link Nonton Film One Piece: RED (2022) Sub Indo HD 1080P Full Movie, Bukan Anoboy, Oploverz, Idlix)

Jepang kala itu menjadi tanah jajahan Britania setelah menyerah pada kondisi perang sehingga Jepang bukan lagi sebuah nama negara.