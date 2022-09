BLACKPINK Umumkan Tracklist Lagu dalam Album BORN PINK, Berikut Reaksi Mengejutkan dari Netizen



BLACKPINK PINK VENOM--Instagram @blackpinkofficial

JURNALIS INDONESIA - BLACPINK resmi mengumumkan tracklist dari album terbaru mereka Born Pink, yang tentu harus para BLINK ketahui.

Sebentar lagi, grup girlband Blackpink akan merilis album terbaru mereka yang berjudul BORN PINK yang rencananyan dirilis pada Jumat (16/9) mendatang.

Nantinya pengumuman perilisan album tersebut akan diumumkan melalui media sosial grup secara detail, termasuk dengan judul lagu, penulis lirik, komposer, dan arranger.

Sebelumnya ada dua single lagu dalam albuk BORN PINK yang telah dulu dirilis, yakni Ready For Love yang dirilis Jumat (29/7) lalu dan Pink Venom yang dirilis pada Jumat (19/8) lalu.

Nantinya para BLINK akan mendapatkan enam single lagu tambahan dari Album Born Pink ini, sehingga jika ditotal dalam Album Born Pink ini terdapat delapan lagu.

Kedelapan lagu tersebut tersebut, antara lain: Ready For Love, Pink Venom, Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Lobe, The Happiest Girl, dan Tally.

Ada juga lagu yang memiliki nada yang sangat bersemangat, dimana Rose dan Jisoo BLACKPINK berpartisipasi dalam pembuatan lagu tersebut, yang berjudul Yeah Yeah Yeah.

Reaksi netizen...