Jadwal Bioskop Trans TV Film King Arthur: Legend of the Sword, Tayang Hari ini



Tangkapan layar poster film King Arthur: Legend of The Sword-Warner Bross Entertainment Pictures-Youtube

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film King Arthur: Legend Of The Sword (2017) pada hari ini Jumat, (9/9) pukul 21.45 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi petualangan fiksi yang dapat kalian simak di bawah ini.

King Arthur: Legend of the Sword merupakan film asal A.S, U.K dan Australia dirilis 2017 silam yang disutradarai oleh Guy Ritchie yang ikut menulis film tersebut bersama Joby Harold dan Lionel Wigram.

Film tersebut hasil alih wahana sebuah novel karya Harold dan David Dobkin, yang terinspirasi oleh legenda Arthurian.

Mengikuti sebuah kisah seorang pendekar yang direbut hak bangsawannya, kemudian ia dikembalikan pada takdirnya saat menarik pedang magis yang tertanam disebuah bongkahan batu.

King Arthur: Legend of the Sword dibintangi oleh Charlie Hunnam sebagai Arthur dan Jude Law sebagai raja tirani Vortigern yang berusaha membunuhnya, dengan Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, dan Eric Bana dalam peran pendukung.

Sementara itu, berdasarkan laman Rotten Tomatoes, film ini memiliki peringkat persetujuan 31% berdasarkan 275 ulasan dan peringkat rata-rata 4,7/10.

