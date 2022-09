Jadwal Bioskop Trans TV Film In The Heart of The Sea (2015) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film In The Heart of The Sea (2015) pada hari ini Jumat, (9/9) pukul 21.30 WIB. Berikut Sinopsis Film drama petualangan sejarah yang dapat kalian simak di bawah ini.

In the Heart of the Sea adalah film asal Amerika Serikat rilis tahun 2015 silam yang disutradarai dan diproduksi oleh Ron Howard dan ditulis oleh Charles Leavitt.

(BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans TV Film King Arthur: Legend of the Sword, Tayang Hari ini)

Berdasarkan pada buku non-fiksi Nathaniel Philbrick tahun 2000 dengan nama yang sama, tentang tenggelamnya kapal penangkap ikan paus Amerika Essex pada tahun 1820. Sebuah peristiwa yang sebagian mengilhami novel Moby-Dick karya Herman Melville tahun 1851.

Adapun deretan bintang yang turut melakoni film tersebut yakni Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw, dan Brendan Gleeson.

Film ini ditayangkan perdana di New York City pada 7 Desember 2015, dan dirilis di bioskop-bioskop di Amerika Serikat pada 11 Desember 2015, oleh Warner Bros. Pictures.

(BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans TV Film Gold (2013) Tayang Hari ini 8 September 2022)

In the Heart of the Sea menerima tinjauan beragam dari para kritikus dan menjadi bom box office, hanya menghasilkan $93 juta dari anggaran $100 juta.

Sementara itu, melalui laman resmi Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 43% berdasarkan 237 ulasan dan peringkat rata-rata 5,49/10.