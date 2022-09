Link Nonton Drama Korea If You Wish Upon Me EP 10 Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21 IndoXXI, Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Drama Korea If You Wish Upon Me Episode 10 Sub Indo Full Movie beserta sinopsis, jangan gunakan situs ilegal Rebahin, Lk21 Indoxxi dan Film Apik.

Televisi Nasional asal Korea Selatan, KBS2 kembali menghibur pemirsa dengan menyuguhkan drama korea romansa teranyarnya bertajuk If You Wish Upon Me resmi tayang pada Rabu, (10/8).

Dibawah arahan oleh sutradara Kim Yong Wan yang turut membidani karya seperti The Cursed (2020) dan The Cursed: Dead Man's Prey (2021), sedangkan naskah drama korea ditulis oleh Jo Young Soo.

Berdasarkan kisah nyata dari yayasan Make-a-Wish di Belanda. If You Wish Upon Me berkisah tentang seorang pemuda dengan masa lalu bermasalah yang berjuang sepanjang hidupnya, memasuki rumah sakit atas perintah pelayanan masyarakat.

Adapun deretan bintang yang melakoni drama korea tersebut yakni Ji Chang-wook, Sung Dong-il dan Choi Soo-young.

Sementara itu, drama korea If You Wish Upon Me dilepas sebanyak 10 episode dengan durasi rerata 70 menit dengan mengisi jadwal tayang setiap hari Rabu dan Kamis.

Yuk simak sinopsis drama korea dan link nonton film If You Wish Upon Me sub indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.