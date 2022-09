Link Nonton Film Pinocchio (2022) Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik



Link Nonton Film dan Sinopsis [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Pinocchio (2022) Sub Indo Full Movie beserta sinopsis dan jangan gunakan situs ilegal Rebahin, Lk21 dan Indoxxi.

Perusahaan streaming video Online asal A.S, Disney+ + Hotsar. Kembali menyuguhkan film live action teranyarnya bertajuk Pinocchio resmi tayang perdana Kamis, (8/9).

(BACA JUGA:Link Nonton Film dan Sinopsis Thor: Love and Thunder Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, LK21, atau Ganool)

Dibawah arahan oleh sutradara Robert Zemeckis yang diadaptasi dari sebuah novel karya Carlo Collodi dengan tajuk The Adventures of Pinocchio (1883).

Pinocchio sendiri diproduseri oleh Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Milano, dan Chris Weits untuk mendapatkan alur cerita yang indah.

Adapun deretan bintang yang melakoni film Pinocchio yakni Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, dan lain sebagainya.

(BACA JUGA:V BTS dan Jennie BLACKPINK Diduga Bertemu dan Berkencan Saat di New York, ini Buktinya)

Sebelumnya, film Pinocchio sempat dibuat oleh Disney Pictures pada tahun 1940 dan kembali diadaptasi dengan versi lebih modern.

Yuk simak sinopsis beserta link nonton film Pinocchio sub Indo full movie yang dapat langsung kalian akses di bawah ini.