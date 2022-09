Penggemar Kecewa Terhadap Album Baru BLACKPINK 'BORN PINK', Ini Alasannya



BLACKPINK Pink Venom, Twitter @ygofficialblink--

JURNALIS INDONESIA -BLACKPINK baru-baru ini meluncurkan daftar lagu untuk album studio mendatang mereka BORN PINK. Namun lagu baru ini banyak mendapat reaksi beragam karena alasan berikut ini.

Pada tengah malam pada 8 September KST, BLACKPINK membagikan detail lebih lanjut mengenai album studio kedua mereka yang akan datang BORN PINK.

Daftar lagu untuk album BORN PINK, yang akan dirilis pada 16 September KST mendatang, diungkapkan melalui halaman media sosial resmi grup.

Selain itu juga termasuk beberapa detail mengenai setiap lagu yang akan dirilis, seperti penulis lirik, komposer, dan arranger.

Menurut daftar lagu mereka, album BORN PINK ini akan menampilkan total delapan lagu, termasuk lagu mereka yang sudah dirilis Ready For Love dan Pink Venom, yang masing-masing dirilis pada 29 Juli dan 19 Agustus.

Artinya, penggemar BLACKPINK, BLINK, akan mendapatkan enam lagu baru dari grup. Lagu baru mereka berjudul "Shut Down," "Typa Girl," "Yeah Yeah Yeah," "Hard to Love," "The Happiest Girl," dan "Tally." "Shut Down" akan menjadi judul lagu album.

Secara khusus, para penggemar sangat bersemangat untuk lagu "Yeah Yeah Yeah," karena anggota BLACKPINK Rosé dan Jisoo ikut serta dalam penulisan lirik lagu tersebut.