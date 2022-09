Link Nonton Film How to Train Your Dragon (2010), Bukan Lewat Rebahin, LK21, IndoXXI, dan Film Apik



Link nonton film How to Train Your Dragon-hollywoodstreams-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film How To Train Your Dragon (2010) sub Indo dan Full HD, mulai tinggalin rebahin, LK21, IndoXXI, dan Film Apik.

Film How To Train Your Dragon adalah salah satu film yang dapat ditonton oleh semua kalangan, yang dirilis pada tahun 2010 lalu dengan genre aksi fantasi.

Inspirasi pembuatan film How to train Your Dragon ini berasal dari sebuah buku dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Cressida Cowell.

DreamWorks Animation menjadi produser film ini, serta film How to Train Your Dragon ini didistribusikan oleh Paramount Pictures.

Sedangkan untuk sutradara film ini, yakni Chris Sanders dan Dean DeBlois, serta dengan penulis skenario yaitu Sanders, DeBlois, dan Will Davies.

Durasi untuk film How to Train Your Dragon ini memiliki waktu selama 1 jam 40 menit atau 100 menit, yang tentu menarik untuk ditonton.

Ada beberapa artis yang mengisi suara dalam film ini, seperti Jay Baruchel (Hiccup), Gerard Butler (Stoick), America Ferrera (Astrid), Jonah Hill (Snotlout), Kristen Wiig (Ruffnut), T.j. Miller (Tuffnut), Craig Ferguson (Gobber), serta beberapa pemeran lainnya.

Sinopsis...