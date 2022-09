Bjorka Gegerkan Indonesia, inilah 5 Rekomendasi Film Hacker dari Kisah Nyata yang Wajib Kalian Tonton!



JURNALIS Indonesia - Bjorka akun anonim pemilik sosial media Twitter itu menggegerkan jagat maya lantaran disebut sebagai dalang yang bertanggung jawab atas peretasan data registrasi SIM Card warga Indonesia di awal September ini.

Tidak hanya itu, Bjorka juga sempat menargetkan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia diketahui melakukan Doxing (menyebar data pribadi) Menkominfo berupa nama, NIK, nomor telepon, KK, nomor vaksin, alamat, dll.

Bahkan kehebohan terbaru yang dibikinnya adalah membocorkan surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Contains letter transactions from 2019 - 2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret," tulisnya di forum breached.to.

Sejauh ini, berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh tim Jurnalis Indonesia aksi retas yang dilakukan Bjorka antara lain; Data pelanggan IndiHome, Data registrasi SIM Card Prabayar, Data KPU, Dokumen Rahasia Presiden RI, Doxing Menkominfo Johnny G Plate dan Ungkap nama pembunuh Munir.

Meski banyak menimbulkan keresahan dan respon pro maupun kontra diantaranya terdapat film maupun sinema yang mengangkat kisah Hacker atau peretas yang menarik untuk kalian saksikan.

Berikut 5 Rekomendasi Film Hacker yang dapat kalian tonton salah satunya diangkat dari Kisah Nyata, ketahui jawabannya di bawah ini.