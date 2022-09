Link Nonton Film House of The Dragon Ep 4 Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film House Of The Dragon episode 4 Sub Indo Full Movie jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Indoxxi dan Film Apik.

Rumah produksi film Warner Bros Pictures bersama HBO kembali melanjutkan film serial tersohor anyar bertajuk House of The Dragon resmi rilis pada Minggu, (21/8).

House of The Dragon merupakan prekuel dari serial televisi Game of Thrones (2011–2019), keduanya berdasarkan novel A Song of Ice and Fire karya George RR Martin.

Berdasarkan pada bagian dari Fire & Blood. Condal dan Miguel Sapochnik adalah showrunners untuk House of the Dragon.

Mengisahkan 200 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones, serial ini mennggambarkan awal dari akhir House Targaryen, peristiwa yang mengarah sekaligus meliputi perang suksesi Targaryen, yang dikenal sebagai 'Dance of the Dragons'.

Adapun deretan bintang yang meramaikan House of The Dragon yakni Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey dan Graham McTavish.

Sementara itu film serial House of The Dragon yang dimulai pada 21 Agustus akan berakhir hingga 23 Oktober dan memiliki panjang durasi rerata 60 menit.