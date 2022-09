Tayang Setiap Senin! Ini Link Nonton Anime Classroom of The Elite Season 2, Bukan Lewat Anoboy atau Samehadaku



JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Anime Classroom Of The Elite Season 2 sub Indo dan Full HD, mulai tinggalin anoboy atau samehadaku.

Anime Classroom Of The Elite Season 2 merupakan anime lanjutan dari season pertama dan baru dirilis pada Senin (4/7) lalu.

Perilisan season kedua, anime Classroom of The Elite ini menjadi anime yang telah ditunggu para pecinta anime sejak perilisan musim pertamanya di tahun 2017 lalu.

Inspirasi anime Classroom of The Elite ini berasal dari sebuah novel ringan yang ditulis oleh ditulis oleh Shougo Kinugasa dan diiliustrasikan oleh Tomoseshunsaku.

Serial anime Classroom of The Elite season kedua ini memiliki 13 episode dengan episode terakhir yang akan ditayangkan pada Senin (26/9) mendatang.

Lerche menjadi studio dari anime Classroom of The Elite season 2 ini, serta anime ini masuk dalam genre drama yang menceritakan perpolitikan antar kelas di sebuah sekolah.

Terdapat beberapa karakter dalam anime Classroom of the Elite season 2 ini, seperti Kiyotaka Ayanokouji, Kakeru Ryuuen, Suzune Horikita, Kei Karuizawa, Kikyou Kushida, Arisu Sakayanagi, serta beberapa tokoh lainnya.

