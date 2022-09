BTS Rayakan Hari Chuseok Bersama Keluarga Masing-Masing

BTS-tangkapan layar-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Para anggota BTS mengungkapkan merayakan hari Chuseok bersama dengan keluarga mereka masing-masing.

Selain itu berapa banyak uang saku yang biasanya mereka berikan kepada kerabat mereka selama Chuseok?

Saat ini, BTS sedang mempersiapkan konser gratis mereka yang akan datang , Yet to Come in Busan sebagai bagian dari duta kota itu untuk Busan World Expo 2030.

Namun terlepas dari jadwal sibuk mereka, para anggota masih meluangkan waktu untuk merayakan hari libur penting, Chuseok, dan berbagi dengan ARMY penggemar mereka.

Chuseok sendiri adalah hari perayaan atas panen dan kelimpahan. Hari Chuseok merupakan salah satu peringatan paling penting di Korea, sehingga hari Chuseok ditetapkan sebagai hari libur nasional di Korea.

Pada tanggal 8 September, ketujuh anggota BTS berkumpul bersama sambil mengenakan hanbok untuk mengadakan siaran langsung melalui Weverse untuk menghabiskan liburan bersama para penggemar.

Mereka tampak mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea. Para anggota mendapat banyak pujian karena terus mempromosikan budaya Korea kepada dunia.

Secara khusus, para anggota saling bertanya apa yang mereka lakukan selama Chuseok dan saat mereka mengambil jeda dari aktivitas grup mereka.

Faktanya, ini akan menjadi salah satu dari beberapa kali para anggota akan menghabiskan liburan bersama keluarga masing-masing, karena mereka hampir tidak mendapatkan istirahat dalam sembilan tahun terakhir dalam karir mereka.

