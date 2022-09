Sri Mulyani Ungkap Dampak Dari Perubahan Iklim Terhadap Perekonomian RI

menkeu Sri mulyani--PMJNEWS

JURNALIS INDONESIA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih nyata dan mengerikan yang bisa berdampak pada perekonomian daripada pandemi COVID-19.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani saat acara HSBC Summit 2022 'Powering the Transition To Net Zero' yang disiarkan online, Rabu (14/9/2022).

"Perubahan iklim adalah ancaman global yang sebenarnya yang berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi dan lebih signifikan memengaruhi dunia lebih dari pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani.

Perubahan iklim yang terjadi ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat sampai 3,45% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

Diperkirakan kerugian ekonomi yang terjadi pada tahun 2023 karena dampak kriris iklim ini mencapai Rp 112,2 triliyun atau sekitar 0,5% dari PDB.

"Diperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim ini sekitar 0,6-3,45% dari PDB pada 2030. Jadi dokumen kebijakan kami menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat krisis iklim ini akan mencapai Rp 112,2 triliun atau 0,5 % dari PDB pada 2023, yaitu tahun depan," Ungkap Menteri Keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki target yang penting dan mendesak di tahun 2050 untuk menurunkan emisi maupun netralitas karbon.

Hal ini dikarenakan agar tidak memicu dampak krisis yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya dari perubahan iklim tersebut.

"Kita semua menyadari perubahan iklim, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai krisis iklim ini memberikan ancaman berat bagi umat manusia, ekonomi, sistem keuangan dan cara hidup kita," kata Sri Mulyani.