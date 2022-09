Sinopsis dan Link Nonton Film China Elves in Changjiang River (2022), Kisah Siluman Sungai yang Cantik



Film China Elves in Changjiang River --iq.com

JURNALIS INDONESIA – Berikut ini Sinopsis dan Link Nonton Film China Elves In Changjiang River 2022 dengan situs resmi.

Elves in Changjiang River 2022 merupakan film romantis, fantasi, wuxia Tiongkok yang diproduksi oleh Xiaoran Films, Mihehua Films, dan diproduksi bersama oleh Kaiyue Culture and Media Asia Films.

Film yang ditulis dan disutradari Hu Tianqiyue ini memiliki diperankan oleh akris cantik Ariel Ann dan Li Cheng Xi serta aktor tampan Charles Lin.

Charles Lin sendiri juga terkenal dari pengalaman beraktingnya yang lain seperti pada drama N Generations sebagai pemeran utama dan di Love Between Fairy and Devil sebagai support role.

Berdurasi sekitar satu setengah jam, fim China Elves in Changjiang RIver dirilis pada tanggal 31 Maret 2022.

Selain Elves in Changjiang River, film ini juga dapat dikenal dengan sebutan Chang Jiang Yao Ji , Yangtze River Monster dengan The Demon Girl of the Yangtze River.

Sebelum menonton filmnya, silakan melihat sinopsisnya terlebih dahulu di bawah ini.