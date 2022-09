Link Nonton Film Where The Crawdads Sing (2022) Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik



Link Nonton Film Where The Crawdads Sing Sub Indo Full Movie Full HD, Bukan Rebahin, LK21, Film Apik, IndoXXI--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Where The Crawdad's Sing (2022) Sub Indo full movies beserta Sinopsis, jangan gunakan situs ilegal Rebahin, Lk21, Indoxxi dan Film Apik.

Rumah produksi Colombia Pictures kembali menyuguhkan tontonan menarik drama misteri teranyarnya bertajuk Where The Crawdad's Sing (2022) resmi tayang hari ini Kamis, (15/9).

Dibawah arahan oleh sutradara Olivia Newman serta penulis naskah dibantu oleh Lucy Alibar.

Where The Crawdads Sing merupakan alih wahana dari novel best seller dengan judul yang sama karya Della Owens.

Adapun deretan bintang yang turut meramaikan film tersebut yakni Daisy Edgar-jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr., Logan Macrae, Bill Kelly.

Sementara itu, film Where The Crawdads Sing memiliki panjang durasi 125 menit dengan kategori pemirsa D+17 yang cocok ditonton bersama pasangan Anda dan Keluarga.

Yuk simak sinopsis beserta link nonton film Where The Crawdad's Sing (2022) sub Indo full movies yang dapat kalian akses langsung di bawah ini.