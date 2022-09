Jeno NCT Dream Tampak Hadir Dalam Acara 'Vogue World: New York'



JURNALIS INDONESIA - Jeno NCT Dream terlihat bersama dengan beberapa selebriti saat berada di acara Vogue World: New York selama New York Fashion Week.

Pada tanggal 12 September waktu setempat, acara pekan mode baru Vogue yang sangat ditunggu-tunggu dengan judul Vogue World: New York, telah diadakan untuk merayakan ulang tahun ke 130 majalah tersebut.

Acara tersebut juga disiarkan secara langsung di Vogue.com, aplikasi Vogue Runway dan Twitter.

Vogue World: New York adalah peragaan busana editorial langsung, pameran jalanan, plus kejutan khusus selama New York Fashion Week.

Ini adalah acara pertama yang menampilkan pertunjukan modeling yang dihiasi oleh beberapa koleksi favorit dari musim gugur/musim dingin 2022, dengan karya-karya dari berbagai desainer termasuk Dior, Gucci, Balenciaga, Burberry, Pelatih, Valentino, Bode, Brother Vellies , Michael Kors, antara lain.

Selain pertunjukan fashion show, Vogue World: New York juga menawarkan pengalaman pameran jalanan yang terdiri dari kios koran pilihan Vogue dan produk edisi terbatas yang dibuat bekerja sama dengan merek terkemuka tersebut.

Ada juga pilihan tampilan yang dapat dibeli melalui mitra termasuk Nordstrom , Mythersa, Moda Operandi, Net-a-Porter, dan Ssense.

Di antara selebritas yang hadir dalam acara tersebut terlihat artis K-pop pria yaitu Jeno NCT Dream.

Dia datang dengan mengenakan rancanagan busana dari perancang busana Peter Do yang berbasis di New York.