Link Nonton dan Sinopsis Anime The Rising of the Shield Hero Sub Indo, Bukan dari Situs Anoboy atau Oploverz



Serial anime The Rising of the Shield Hero season 2--https://www.iq.com/anime?lang=id_id

JURNALIS INDONESIA - Bagi kamu yang mengaku Otaku, berikut tersedia Link Nonton dan Sinopsis Anime The Rising Of The Shield Hero lengkap disertai Sub Indo Full HD, bukan dari Anoboy maupun Oploverz.

Otaku merupakan sebutan bagi para penggila anime dan pastinya tidak bakal mengakses situs ilegal seperti anoboy dan oploverz. Maka gunakan link nonton dari situs resmi dan sinopsis yang bisa diakses di artikel ini

Dalam bahasa aslinya, yaitu Jepang anime The Rising of the Shield bernama Tate no Yuusha no Nariagari.

Anime The Rising of the Shield Hero cocok bagi kamu yang suka dengan genre laga, petualangan, drama dan fantasi.

Sosok dibalik kesuksesan anime The Rising of the Shield Hero adalah Aneko Yusagi dan diterbitkan oleh Shosetsuka ni Naro pada tahun 2013.

Mengekor pada kesuksesannya, manga The Rising of the Shield Hero dialihwanakan ke dalam bentuk film anime.

Lima tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2019, rumah studio Kinema Citrus mengangkat The Rising of the Shield Hero ke dalam bentuk anime.