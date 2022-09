Link Nonton dan Sinopsis Anime The Seven Deadly Sins dengan Sub Indo, Hentikan Akses Situs Anoboy dan Oploverz



Trailer Film Anime The Seven Deadly Sins: Cursed by Light yang Segera Tayang di Netflix-Netflix-

JURNALIS INDONESIA - Bagi kamu yang mengaku sebagai Otaku, berikut Link Nonton dan Sinopsis Anime The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) Sub Indo Full Hd, tak perlu lagi akses situs Anoboy atau Oploverz.

Otaku (sebutan untuk penggila anime) pastinya sudah tahu bahwa mengakses situs ilegal seperti anoboy dan oploverz merugikan industri anime, maka tim JI menyediakan link nonton dan sinopsis anime The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai).

Salah satu raksasa penyedia layanan streaming film online, Netflix dalam beberapa waktu lalu meluncurkan anime asal Jepang dengan judul The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) season 5.

Anime The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) pertamakali mengudara pada tahun 2014.

Anime ini cocok bagi kamu yang suka dengan genre laga, petualangan dan fantasi.

Atas kesuksesannya dalam bentuk manga, karya Nakaba Nuziki ini dialihwahanakan ke dalam bentuk anime dengan judul yang sama.

Manga ini terbit dalam majalah Weekly Shonen Magazine yang terdiri dari empat puluh satu volume.