Link Nonton dan Sinopsis Anime Dawn of the Witch Sub Indo, Hentikan Akses Situs Ilegal Anoboy dan Oploverz



Anime The Dawn of The Witch--https://www.bilibili.tv/id

JURNALIS INDONESIA - Bagi kamu yang mengaku sebagai Otaku, berikut tersedia Link Nonton dan Sinopsis Anime The Dawn Of The Witch disertai Sub Indo Full HD. Maka sebaiknya berhenti mengakses situs ilegal seperti Anoboy maupun Oploverz.

Mengakses situs ilegal seperti anoboy dan oploverz sama saja merugikan industri anime. Selain itu link nonton yang tersedia gratis dan juga kamu perlu menyimak sinopsis untuk mengetahui cuplikan jalan cerita anime The Dawn of the Witch.

Dalam bahasa aslinya, yaitu Jepang anime The Dawn of the Witch bernama Mahoutsukai Reimeiki.

Anime ini dirilis pada April 2022 dan usai pada Juli 2022, terdiri dari 12 episode.

Anime Dawn of the Witch ini cocok bagi kamu yang menyukai genre petualangan, aksi, dan fantasi yang berlatar belakang cerita tentang kehidupan penyihir.

Beberapa nama terkenal yang terlibat dalam anime ini antara lain: Miho Okasaki, Sayumi Suzushiro, Shuuichirou Umeda, Taku Yashiro.

Di halaman berikutnya tersedia link nonton, namun alangkah baiknya jika kamu menyimak sinopsis dari anime Dawn of the Witch berikut ini: