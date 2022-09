Musik Video 'PINK VENOM' BLACKPINK Kembali Cetak Sejarah Baru di YouTube

BLACKPINK Pink Venom, Twitter @ygofficialblink--

JURNALIS INDONESIA - Video klip Pink Venom BLACKPINK meraih rekor terbaru mereka di YouTube disaat comeback girl grup ini dengan album bertajuk BORN PINK.

Hanya beberapa jam sebelum BLACKPINK secara resmi merilis album BORN PINK, video musik untuk single pra-rilis mereka Pink Venom memecahkan rekor baru di YouTube.

Pada 16 September sekitar pukul 09:30 KST, Musik video Pink Venom BLACKPINK melonjak melewati 300 juta penayangan di YouTube.

PINK VENOM menjadi video musik ke-11 mereka yang mencapai prestasi tersebut setelah BOOMBAYAH, Whistle, STAY, Playing With Fire, As If it's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Ice Cream, How You Like That, and Lovesick Girls.

Namun saat ini Pink Venom bergabung dalam daftar, setiap video musik grup BLACKPINK sekarang memiliki 300 juta tampilan di YouTube.

Selain itu, musik video Pink Venom BLACKPINK sekarang menjadi video musik K-pop tercepat yang dirilis pada tahun 2022 yang melampaui angka 300 juta tampilan.