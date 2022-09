Trending di Twitter! Jimin BTS Cetak Rekor di Sporify, Ini Alasannya



Jimin BTS--instagram/@j.m

JURNALIS INDONESIA - Jimin-Bts" >Jimin Bts mencetak rekor terbaru dalam Spotify dengan jutaan streaming hanya dalam waktu beberapa hari saja, yang langsung jadi trending di Twitter.

Saat ini tagar #Congratulations Jimin tengah menjadi trending Twitter bahkan sampai saat ini telah mencapai 46 ribu Tweet di media sosial Twitter.

Hal ini bukan alasan karena salah satu personil BTS tersebut tengah mencetak rekor terbaru dalam akun Spotifynya yang mencapai 150 juta streaming.

Jumlah 150 juta streaming tersebut dicapai oleh Jimin BTS hanya dalam waktu 141 hari saja, sehingga menjadi salag satu rekor artis K-Pop solo pria hanya dengan menampilkan satu lagu saja dalam akun Spotifinya.

Lagu yang terdapat dalam akun resmi Jimin BTS, ini adalag lagu OST berjudul With You yang menjadi OST untuk K-Drama Our Blues, yang juga merupakan kolaborasi dengan Ha Sungwoon.

Dalam daftar tersebut, single With You dan instrumennya saat ini masing-masing mencapai 139,6 juta streaming dan 12,2 juta streaming, sehingga jika ditotal mencapai 150 juta streaming.

