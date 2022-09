Pernah Menjabat Sebagai Rektor UIN Jakarta, Berikut Profil Lengkap Azyumardi Azra



Prof. Azyumardi Azra--instagram/@prof.azyumardi

JURNALIS INDONESIA - Ketua Dewan Pers Indonesia, Azyumardi Azra meninggal dunia pada Minggu (18/9) siang tadi, berikut profil lengkap dari Cendekiawan Muslim tersebut.

Berita duka menyelimuti dunia pers Indonesia, pasalnya ketua Dewan Pers Indonesia, Azyumardi Azra menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu (18/9) dalam usia 67 tahun.

Penyebab utama Azyumardi Azra meninggal dunia disebabkan karena serangan jantung yang belau alami, serta beliau sebelumnya berada dalam perawatan di ruang khusus Covid-19.

(BACA JUGA:Link Nonton Film dan Sinopsis Naruto Shippuden Lengkap, Bukan dari Situs Anoboy, Oploverz, atau Otakudesu)

Mantan Rektor Uin Jakarta tersebut wafat saat perjalanan dari Jakarta ke Malaysia, serta telah dirawat di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia.

Sepanjang hidupnya, beliau pernah mendapatkan gelar Sir atau Commander of the Order of British Empire, yang merupakan gelar kehormatan dari Ratu Elizabeth II.

Selain itu, Azyumardi Azra juga pernah menjabat sebagai Rektor UIN Jakarta (1998-2006) dan Ketua Dewan Pers (2022-2025) ini.

(BACA JUGA:Menjadi Andalan! Ini 5 Jutsu Milik Boruto dari Sang Ayah Naruto)

Profil lengkap...