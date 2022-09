Link Nonton Film dan Sinopsis Marvel Inhumans Full Movie, Bukan dari Film Apik, Rebahin, LK21, Ganool, IndoXXI

Marvel's Inhumans atau singkatnya Inhumans, adalah serial televisi Amerika yang dibuat oleh Scott Buck untuk staisun televisi ABC, berdasarkan ras Marvel Comics dengan nama yang sama resmi rilis pada 1 September 2017 silam.

Diproduksi oleh ABC Studios dan Marvel Television bekerja sama dengan Devilina Productions dan dibiayai bersama oleh IMAX Entertainment dalam kesepakatan yang memberi serial tersebut pemutaran perdana layar lebar di 74 negara.

Sementara itu, serial Inhumans menghadirkan Anson Mount sebagai Black Bolt, Iwan Rheon sebagai Maximus, Serinda Swan sebagai Medusa, Ken Leung sebagai Karnak, Eme Ikwuakor sebagai Gorgon, Isabelle Cornish sebagai Crystal, Mike Moh sebagai Triton, Sonya Balmores sebagai Auran, Ellen Woglom sebagai karakter misterius dan karakter Lockjaw.

Serial Marvel's Inhumans tidak dapat dilewatkan dan bahkan wajib ditonton oleh para penggemar Marvel (Marvelites) karena pada sinema layar lebar Doctor Strange in the Multiverse of Madness menghadirkan sosok Charles Xavier atau profesor X tokoh penting dalam jagat X-Men.

Berikut Sinopsis beserta link nonton serial Marvel's Inhumans (2017) sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.