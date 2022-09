Link Nonton dan Sinopsis Film The Sexy Doctor is Mine, Bukan Dari Film Apik, Rebahin, LK21, Ganool, IndoXXI



Link Nonton Film The Sexy Doctor is Mine, Tayang Perdana 29 Juli 2022-Tangkapan Layar Instagram [email protected]_id

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film The Sexy Doctor Is Mine legal, bukan dari situs Film Apik, Rebahin, Lk21, Ganool, Indoxxi.

Pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan memberikan Rekomendasi Film dengan tajuk The Sexy Doctor is Mine lengkap beserta sonopsisnya.

Untuk mengakses film The Sexy Doctor is Mine ini Anda sudah tidak perlu lagi menggunakan Film Apik, Rebahin, LK21, Ganool, IndoXXI.

Sebab pada artikel ini sudah tertera langkah-langkah untuk mengakses film The Sexy Doctor is Mine ini.

Film The Sexy Doctor is Mine merupakan film dengan genre romansa komedi yang diproduksi oleh Screenplay Films dan diarahkan oleh sutradara ternama Tanah Air, Angling Sagaran.

The Sexy Doctor is Mine adalah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Catur Oky dengan judul yang sama dan telah dibaca kurang lebih sebanyak 31 juta kali di platform Wattpad.

Film ini diperankan oleh beberapa selebritis ternama di Indonesia seperti Anya Geraldine, Omar daniel dan Jolene Marie dengan pembawaan mereka yang cukup menarik sebagaimana dilansir dari berbagai sumber pada hari Rabu (20/7).

Link Nonton dan Sinopsis Film The Sexy Doctor is Mine

Alur cerita film The Sexy Doctor is Mine dimulai dengan mengisahkan kehidupan seorang gadis muda bernama Arini Utama dan diperankan oleh Anya Geraldine yang sama sekali belum pernah jatuh cinta ataupun berpacaran.

Suatu hari ayah dan ibu Arini memutuskan untuk menjodohkan anak mereka dengan anak dari sahabat lama mereka, yang bernama Revano Nugraha dan diperankan oleh Omar Daniel.

Usia keduanya terpaut cukup jauh dimana Arini saat ini berusia 25 tahun sedangkan Revano memiliki usia 30 tahun dengaan profesinya sehari-hari sebagai seorang dokter.

Revano Nugraha diketahui bekerja di rumah sakit milik keluarga Arini dan ketika keduanya dijodohkan ia sama sekali belum memiliki tambatan hati karena kesibukannya.