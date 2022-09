Tayang Hari Ini! Ini Link Nonton Film One Piece Film: Red Sub Indo, Bukan Situs Anoboy, Samehadaku, dan LK 21



film One Piece Film: Red--instagram/@onepiece_staff

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film One Piece Film: Red Sub Indo plus Full HD, dijamin bukan melalui anoboy, rebahin, LK 21, serta IndoXXI.

Hari Rabu (21/9) ini Film One Piece Film: Red yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta anime telah tayang di bioskop setempat anda.

Sebelumnya film One Piece Film: Red ini ditayangkan di negaranya Jepang pada Sabtu (6/8) lalu, yang langsung menyita perhatian para pecinta anime.

Untuk film One Piece Film: Red ini merupakan film ke-15 dari edisi serial anime One Piece yang telah dirilis sejak tahun 1999 lalu.

Saat ini anime One Piece telah memiliki 1.000 episode sejak penayangannya pada tahun 1999 lalu, sehingga menjadi salah satu anime yang memiliki episode terbanyak.

Gorou Taniguchi menjadi sutradara dalam film anime One Piece Film: Red ini, dengan Tsutomu Kuroiwa sebagai penulis naskahnya.

One Piece terinspirasi dari manga karya Eichirou Oda yang dirilis sejak 1997 lalu, dengan saat ini memiliki 103 volume hingga saat ini dan diterbitkan oleh Shueisha.

Ada beberapa tokoh yang sangat dikenal oleh para pecinta anime One Piece dalam film ini, yaitu Monkey D. Luffy, Nami, Sharks, Usopp, Roronoa Zoro, Sanji, Uta, dan beberapa tokoh lainnya.

Sinopsis...