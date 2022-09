Membanggakan! Game Karya Anak Bangsa, A Space for the Unbound Raih Penghargaan dalam Japan Game Awards



Game A Space for The Unbound-PlayStation-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Game Indonesia, A Space for the Unbound raih Penghargaan dalam ajang Game Japan Game Awards tahun 2022 ini.

Tahun 2022 ini, organisi The Computer Entertainmenr Association of Japan mengadakan acara Japan Game Awards yang diadakan setiap tahun.

Acara Japan Game Awards ini merupakan bagian dari perayaan Tokyo Game Show yang selama ini berlangsung, yang acara tersebut banyak dihadiri pihak developer game, baik dari Jepang maupun sekitarnya.

Dalam acara Japan Game Awards 2022 ini ada lima kategori penghargaan bagi game peserta ajang ini, seperti the Minister of Economy, Trade and Industry Award; the Future Division for upcoming games; the games of the Year award; dan the U18 Division for student projects.

Game Indonesia, yakni A Space for the Unbound yang dirilis oleh Toge Productions dan Mojiken Studio meraih penghargaan ini dalam kategori the Future Division for upcoming games.

Untuk the Future Division for upcoming games ini merupakan penghargaan yang diperuntukkan khusus game tahun depan yang akan booming.

A Space for the Unbound adalah game bergenre petualangan yang berlatar belakang di pedesaan Indonesia pada tahun 1990-an, dengan karakter Atma dan Raya yang menyelidiki misteri di sekolah mereka.

Khas dari game ini...