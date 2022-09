Link Nonton Film Avatar Sub Indo Full Movie Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, dan Film Apik



Link Nonton Avatar Sub Indo Full Movie-20th Century Studios Canada-Youtube

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton film Avatar sub Indo full movie, bukan Rebahin, Lk21, Indoxxi, dan Film Apik.

Film Avatar (2009) akan kembali hadir di Bioskop Indonesia mulai 23 September 2022.

Hadirnya kembali Avatar ini untuk kembali menyambut sekuel dari film tersebut yakni Avatar: The Way of Water yang akan tayang pada 16 Desember 2022.

FIlm yang sangat mengandalkan animasi CGI ini akan tampil lebih detail dan canggih ketimbang tampilan sebelumnya.

Film pertama Avatar dirilis pada tahun 2009. Film ini menjadi salah satu film dengan pendapatan tertinggi.

Rekor pendapatan tertinggi tersebut dipegang Avatar mulai dari 2009 hingga 2019. Rekor tersebut direbut oleh film Avengers End Game.

Sinopsis

Film pertama Avatar bercerita tentang kondisi tahun 2154, manusia telah menghabiskan sumber daya alam bumi yang menyebabkan krisis energi yang parah.

Administrasi Pengembangan Sumber Daya (Resources Development Administration atau RDA) menambang mineral berharga unobtanium di Pandora.