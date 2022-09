Imut! Ini Link Nonton Anime Miss Shachiku and The Little Baby Ghost, Bukan Lewat Anoboy atau Samehadaku



Link nonton anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost--https://www.bilibili.tv/id

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Anime Miss Shachiku and tha Little Baby Ghost sub Indo dan Full HD, dijamin legal dan bukan melalui anoboy atau samehadaku.

Ada satu rekomendasi anime yang bisa bikin gemas para penontonnya karena karakternya yang lucu, yakni berjudul Miss Shachiku And The Little Baby Ghost.

Anime Miss Shachiku And The Little Baby Ghost sendiri merupakan anime yang dirilis pada Kamis (7/4) lalu hingga (23/6) lalu.

Serial anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost ini merupakan anime bergenre komedi dan supranatural, dengan Project No. 9 menjadi studio yang menayangkan anime ini.

Episode dalam anime Miss Shachiku and the Little Baby Ghost sendiri berjumlah 12 episode dengan durasi 23 menit setiap episodenya.

Miss Shachiku and the Little Baby Ghost terinspirasi dari manga karya Imari Arita yang dirilis sejak Agustus 2019, dengan diterbitkan oleh Square Enix dan memiliki 7 volume.

Terdapat beberapa tokoh dalam anime ini, seperti Yuurei-chan, Fushihara-san, Lily, Ryouko, Koharu, Myako, Lily, dan Miko-chan.

