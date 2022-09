Episode Terakhir Rilis Hari Ini! Link Nonton Anime Classroom of the Elite Season 2, Bukan Anoboy



JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Anime Classroom Of The Elite season 2 sub Indo dan Full HD, legal dan dijamin bukan melalui anoboy atau samehadaku.

Saat ini, Anime Classroom Of The Elite season 2 akan memasuki episode terakhirnya pada hari Senin (26/9) ini dengan episode yang ke-13.

Anime Classroom Of The Elite Season 2 ini dirilis pada Senin (4/7) lalu dan merupakan kelanjutan dari season keduanya yang dirilis pada tahun 2017 lalu.

Lerche menjadi studio anime Classroom of the Elite season 2 ini, yang bergenre drama berlatar belakang di suatu sekolah elite.

Classroom of the Elite season 2 terinspirasi dari light novel yang ditulis Shogo Kinugasa dan diilustrasikan oleh Shunsaku Tomose, dengan 7 volume plus 1 koleksi cerita pendek dengan diterbitkan oleh Media Factory.

Ada beberapa karakter dalam anime ini, seperti Kiyotaka Ayanokouji, Suzune Horikita, Kakeru Ryueen, Rokusuke Koenji, Sae Chabashira, Kei Karuizawa, dan Arisu Sakayanagi.

