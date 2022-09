Ini Bukti Wolverine Sudah Ada di MCU Sebelum Deadpool 3



Keharian Wolverine di MCU Sebelum Deadpool 3-X-Men Origins-Marvel Studio

JURNALIS INDONESIA - Ryan Reynolds melalui akun youtubenya menceritakan update dari cerita Deadpool 3 kepada publik.

Pemeran Deadpool tersebut menghadirkan Hugh Jackman yang akan berperan sebagai Wolverine.

Karakter Wolverine atau Logan memang ikonik di Film waralaba Marvel, X-men. Sebagai salah satu anggota X-men terkuat, Wolverine sukses menyita perhatian penonton.

Wolverine nantinya akan hadir di Deadpool 3. Deadpoll 3 akan menjadi film penyambung dunia mutan dengan karakter Avengers.

Meskipun sebenarnya, Wolverine telah hadir di Mcu sebelum muncul di Deadpool 3.

Hal ini terungkap dalam sebuah adegan dalam serial She-hulk episode kedua.

Dalam episode tersebut terdapat easter egg yang menunjukan kehadiran mutan dengan cakar metal ini.



Bukti Kehadiran Wolverine di MCU-She-Hulk eps 2-disneyhotstar

Bukti dari Wolverine hadir di She-Hulk menguatkan asumsi para penggemar dengan kehadiran para mutan di universe utama.

Apalagi ditambah dengan perkataan Hugh Jackman dalam mengakhiri video bersama Ryan Reynolds,

" Love You, Kevin Fiege, Thank You MCU".

Seperti diketahui Kevin Fiege merupakan produser dari film dan serial dari Marvel Cinematic Universe.

Dengan adanya video tersebut, karakter Wolverine kembali hidup dan akan hadir di MCU setelah dinyatakan mati terbunuh di film Logan.

Hugh Jackman mengatakan Wolverine yang mati dalam film Logan berbeda dengan di MCU. Tentunya ini akan menjadi penampilan terbaru Wolverine, Deadpool, dan mutan lainnya di MCU.

Agar mengetahui lebih lanjut, Anda dapat menunggu beberapa teaser dan trailer dari MCU untuk kelanjutan cerita.

