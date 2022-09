Season Ketiga Akan Rilis Tahun 2023! Ini Link Nonton Anime Classroom of the Elite, Bukan Lewat Situs Anoboy



Link nonton anime Classroom of the Elite-Muse Indonesia-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Anime Classroom Of The Elite sub Indo dan Full HD, dijamin legal dan bukan melalui situs anoboy atau samehadaku.

Senin (26/9) kemarin, Anime Classroom Of The Elite baru saja menyelesaikan untuk season keduanya dan akan melanjutkan season ketiganya pada tahun 2023 mendatang.

Sebelumnya anime Classroom of the Elite season pertama ini dirilis pada 12 Juli 2017 hingga 27 September 2017 dengan Lerche sebagai studio yang menyiarkannya.

Serial anime Classroom of the Elite season 1 memiliki 12 episode, dengan rata-rata durasi 24 menit setiap episodenya yang menarik untuk ditonton oleh para pecinta anime.

Classroom of the Elite ini terinspirasi dari light novel yang ditulis oleh Shogo Kinugasa dan diilustrasikan oleh Shunsaku Tomose yang dirilis pada 25 Mei 2015 hingga 25 September 2019, dengan 11 volume ditambah dengan 3 kumpulan cerita pendeknya dan diterbitkan oleh Media Factory.

Selain itu, anime Classroom of the Elite ini juga memiliki versi manganya yang juga ditulis oleh Shogo Kinugasa, dengan diilustrasikan oleh Yuyu Ichino yang dirilis pada 27 Januari 2016 dengan memiliki 12 volume.

