Profil Maxime Bouttier, Aktor Indonesia yang Beradu Akting dengan Julia Roberts di Film Ticket to Paradise

JURNALIS INDONESIA - Aktor tampan, Maxime Bouttier patut berbangga karena berkesempatan beradu akting dengan sejumlah bintang papan atas Hollywood, seperti Julia Roberts dan George Clooney di film 'Ticket To Paradise'.

Dalam sebuah unggahan di akun instragram resminya, @bouttier_maxime pada 10 September 2022, ia membubuhkan caption dalam postingan kala dirinya berjejer dengan beberapa pemeran utama film 'Ticket to Paradise' yang menunjukkan kekaguman dan perasaan beruntung bisa bermain di film sekelas Hollywood.

"Feeling extremely blessed and honored to be amongst these beautiful talented people (Merasa luar biasa terberkati dan terhormat bisa bersama orang-orang berbakat ini)." unggahnya.

Rencananya, film Ticket to Paradise bakal bisa disaksikan di bioskop kesayangan Anda pada hari ini, 30 September 2022.

Bagi Anda yang penasaran dengan profil, biodata dan perjalanan karir pria berusia 29 tahun ini, berikut tim Jurnalis Indonesia hadirkan untuk Anda:

Sejak memasuki industri hiburan, Maxime Bouttier telah malang melintang di berbagai sinetron, FTV maupun serial web.

