Kabar Gembira Pengguna Pertamax! Terjadi Penurunan Harga Berlaku 1 Oktober 2022



pertamina--linkedlin.com

JURNALIS INDONESIA - Harga Pertamax turun harga menjadi Rp13.900 per liter yang harga awalnya sebesar Rp14.500 per liter.

Dilansir dari situs resmi Pertamina pada (1/10), Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan bahwa harga Bbm non Subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

"Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya. Berdasarkan perhitungan, pada periode September lalu untuk produk Gasoline (bensin) yakni Pertamax Series mengalami penyesuaian turun harga, sedangkan untuk produk Gasoil (diesel) Dexlite dan Perta Dex penyesuaiannya naik harga. Seluruh penyesuaian harga berlaku mulai tanggal 1 Oktober," jelas Irto.

Selain Pertamax, harga pertamax turbo juga mengalami penurunan dari Rp15.900 menjadi 14.950 perliter.

Sedangkan harga Dexlite justru mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp17.100 per liter menjadi Rp17.800 per liter.

Tak hanya itu, harga Pertamina Dex juga naik dari Rp17.400 per liter menjadi Rp18.100 per liter.

Informasi tambahan pertamina juga mengeluarkan program Subsidi Tepat MyPertamina ini ditujukan untuk seluruh kendaraan pribadi roda empat untuk dapat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM).