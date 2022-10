Link Nonton Film Avatar: The Way of Water (2022), Bukan dari Film Apik, Rebahin, LK21, Ganool, IndoXXI



Avatar James Cameron Tayang di Bioskop September 2022--imdb

Rumah produksi 20th Century Studios kembali menyuguhkan tontonan menarik aksi petualangan fantasi teranyarnya bertajuk Avatar: The Way of Water (2022) resmi tayang hari Jumat, (23/9).

Rumah produksi 20th Century Studios kembali menyuguhkan tontonan menarik aksi petualangan fantasi teranyarnya bertajuk Avatar: The Way of Water (2022) resmi tayang hari Jumat, (23/9).

Avatar: The Way of Water merupakan sekuel dari film terdahulunya Avatar (2009) yang terkenal karena peraihan pendapatan tertinggi dalam film aksi fantasi.

Dibawah arahan oleh sutradara sekaligus penulisan film James Cameron dengan panjang durasi 171 menit.

Mengisahkan Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora. Setelah ancaman kembali untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya dimulai, Jake harus bekerja dengan Neytiri dan tentara ras Na'vi untuk melindungi planet mereka.

Adapun deretan bintang kenamaan yang turut meramaikan film Avatar: The Way of Water yakni Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi dan Joel David Moore.

Yuk simak sinopsis film Avatar: The Way of Water (2022).