Tanggapi Kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Komedian Uus: Orang-orang Ono Lebih Suka Nyawa Melayang



Komedian Uus Sampaikan Tanggapan Tragedi Kanjuruhan-uusbiasaaja-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Pada Sabtu (1/10) telah terjadi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang setelah pertandingan antara Arema melawan Persebaya.

Karena kejadian tersebut dilaporkan 127 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian.

Sejak dini hari, Media Sosial ramai dengan kalimat belasungkawa atas kejadian tersebut, salah satunya komedian, Rizky Firdaus Wijaksana alias Uus.

Dalam akun twitternya, Uus menyampaikan duka cita atas korban di peristiwa Kanjuruhan.

"Turut berduka buat semua korban Kanjuruhan, I Want to use Paquito (Fighter) Ban PSSSI (corrupt)," tulis @uusbiasaaja.

Selain itu, Uus juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan kejadian ini.

" Kita liat aja, orang-orang ono mah lebih suka nyawa melayang dibading duit melayang," lanjutnya.

" Ga bakal ada yang mundur. Paling bilang mundur tapi diundur-undur seperti biasa sampe kita lupa dan huukumannya udah berkurang banyak paling dipenjara juga sisa beberapa bulan abis itu bebas, udah 100an orang meninggal kalo ngga ada yang mundur mending negara ini tenggelem aja," tulisnya.

Perstiwa kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan disinyalir karena pendukung dari kesebelasan Malang, Aremania kesal dengan kekalahan yang terjadi.

Sebagai informasi, laga antara Persebaya dan Arema selalu dimenangkan oleh Arema selama 23 tahun di Kanjuruhan.

Dengan kekalahan yang terjadi, membuat Aremania ingin mengetahui pendapat dari official tim. Dari sana, kericuhan terjadi dan menewaskan 127 orang, dan ratusan lainnya korban luka-luka.

