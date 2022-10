Lakukan Prank KDRT di Kantor Polisi, Baim Wong dan Paula Verhoeven Terancam Hukuman 1 Tahun Penjara



Foto Baim dan Paula-paula_verhoeven-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Artis yang juga youtuber, Baim Wong kembali ramai diperbincangkan di media sosial.

Hal ini terjadi karena Baim Wong bersama istrinya, Paula Verhoeven membuat konten Prank terkait Kdrt di Kantor Polisi Kebayoran Lama.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada Senin (3/10).

" Kita koordinasikan lagi. Tapi memang perbuatan itu mengarah ke tindak pidana, karena dia sudah membuat pemalsuan laporan. Pasal 220 KUHP," ujar AKP Nurma Dewi kepada wartawan.

Nurma menyampaikan Baim Wong dan Paula Verhoeven bisa terancam hukuman dari pasal 220 KUHP.

Pasal 220 KUHP berisi, barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut dari pihak Baim Wong dan Paula atas kejadian ini.

Baim Wong dan Paula Verhoeven sebelumnya membuat konten prank di youtube pribadinya.

Dalam video tersebut, terlihat Paula Verhoven melaporkan Baim Wong karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Beberapa publik figur ikut bereaksi terkait perilaku Baim Wong ini, salah satunya Deddy Corbuzier.

¨@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank... But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT.. Are you out of your mind?! Yes I didn't chat u personally," tulis Deddy Corbuzier.