JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Last Seen Alive sub Indo Full Movie, bukan Rebahin, Disney hotstar, Film Apik, dan Lk21.

Last Seen Alive merupakan film terbaru yang dirilis dalam aplikasi streaming online Netflix. Last Seen Alive pertama kali dirilis pada 3 Juni 2022 di Amerika Serikat.

Film Last Seen Alive disutradarai oleh Brian Goodman, dan naskahnya ditulis oleh Marc Frydman.

Last Seen Alive diperankan oleh Gerard Butler, Jaimie Alexander, dan Russell Hornsby.Film Last Seen Alive bercerita tentang seorang pria yang menjadi vigilante karena istrinya hilang.

Sinopsis Last Seen Alive

Will Spann mengantar istrinya ke rumah orang tuanya. Mereka berhenti di sebuah pompa bensin di jalan di mana istrinya menghilang secara misterius.

Dia bingung dan mulai panik, tapi kemudian mencurigai permainan curang. Dia memperingatkan pihak berwenang tetapi menjadi tersangka utama.

Detektif Paterson memimpin penyelidikan dan mencurigai bahwa Will mungkin terlibat dalam hilangnya istrinya.

Link Nonton Film Last Seen Alive Sub Indo

