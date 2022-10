Baru Rilis Season Keenamnya! Ini Link Nonton Anime My Hero Academia, Bukan Lewat Anoboy atau Samehadaku



Link nonton anime My Hero Academia-TOHO animation-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Anime My Hero Academia sub Indo dan Full HD, legal dan dijamin bukan melalui anoboy atau samehadaku.

Baru saja pada Sabtu (1/10) kemarin, Anime My Hero Academia merilis season terbarunya yakni season keenam yang tentu ditunggu-tunggu oleh para pecinta anime.

Serial My Hero Academia ini merupakan salah satu anime dengan jumlah season yang banyak, yakni hingga saat ini memiliki enam season yang tentu menarik untuk ditonton oleh para pecinta anime.

Anime My Hero Academia ini mulai rilis untuk season pertamanya pada 3 April 2016 lalu hingga 26 Juni 2016 lalu, dengan Bones menjadi studio yang menayangkan anime ini.

Untuk jumlah episode yang terdapat dalam anime My Hero Academia season 1 ini berjumlah 13 episode, dengan durasi rata-rata 24 menit untuk setiap episodenya.

My Hero Academia sendiri terinspirasi dari manga karya Koushei Horikoshi yang dirilis pada tahun 2014 lalu, dengan memiliki 35 volume yang diterbitkan oleh Shueisha.

Ada beberapa karakter dalam anime My Hero Academia, seperti Izuku Midoriya, All Might, Ochako Uraraka, Katsuki Bakugou, Tenya Iida, Shouta Todoroki, serta beberapa karakter lainnya.

