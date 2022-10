Tayang di Bioskop Trans TV, Berikut Sinopsis Film Justice League Sajikan Sejumlah Superhero DC

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis Film Justice League yang telah tayang di Bioskop sejak tanggal 3 Oktober 2022.

Justice League merupakan salah satu film DC yang diproduksi pada tahun 2017 dengan durasi waktu kurang lebih selama 2 jam.

Film ini adalah film kelima DC setelah beberapa film lainnya seperti Batman v Superman: Dawn of Justice, Man of Stell, Suicide Squad, Wonder Woman dilansir dari berbagai sumber pada hari Selasa (4/10).

Beberapa aktor ternama turut membintangi film Justice League diantaranya seperti Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) dan Ray Fisher (Cyborg).

Sutradara ternama Joss Whedon dipercaya untuk menggarap film ini dengan biaya produksi kurang lebih sebesar 300 juta dolar dan sejauh ini keuntungan di Box Office kurang lebih 657 Juta dolar.

