Baru Rilis Mini Album dan Single Terbarunya! Ini Dia Profil Lengkap dari TREASURE

JURNALIS INDONESIA - Berikut Profil lengkap dari grup boyband K-Pop, Treasure yang mulai merilis Mini Album terbarunya, yang berjudul The Second Step: Chapter Two.

Grup boyband TREASURE bru-baru ini merilis mini album terbarunya yang berjudul THE SECOND STEP: CHAPTER TWO dengan Single lagunya yang berjudul Hello pada Selasa (4/10) kemarin.

Dalam mini album THE SECOND STEP: CHAPTER TWO sendiri terdapat lima single lagu, yakni HELLO, VolKno, CLAP!, THANK YOU dan HOLD IT IN.

Khusus lagu VolKno ini dibawakan oleh Choi Hyun Suk, Yoshi, serta Haruto, sedangkan untuk lagu THANK YOU ini dibawakan oleh ASAHI dan HARUTO.

Selain mini album THE SECOND STEP: CHAPTER TWO, TREASURE juga membawakan single lagu yang berjudul HELLO yang ditulis dan disusun oleh Xhoi Hyun Suk, Yoshi dan Haruto.

HELLO sendiri merupakan single lagu dance yang energik dengan berisikan penyampaian pesan yang dapat berguna dan membuat fresh kembali, dengan melodi yang mengetuk hati seseorang yang merasa hampa.

Hingga saat ini lagu HELLO karya TREASURE saat ini telah ditonton sebanyak 6 juta view di YouTube sejak perilisannya pada Selasa (4/10) kemarin.

Lalu bagaimana profil grup boyband TREASURE yang baru saja merilis mini album dan singlenya kemarin?